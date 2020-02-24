В Украине с 1 апреля закрывают тубдиспансеры: почему никто не устраивает "санжары"

С 1 апреля в Украине должен стартовать второй этап медицинской реформы. Медики предупреждают, что будет урезан бюджет, поэтому в стране будут массово закрывать детские санатории и тубдиспансеры.

Как пишет журналист радио "НВ" Татьяна Даниленко в Facebook, из-за тубдиспанцеров шины никто не жжет, но на Полтавщине украинцы устроили панику из-за эвакуации украинских граждан с территории Китая, где бушует коронавирус.

"Моя родственница, которая работает в одной из крупнейших киевских больниц, рассказала буквально несколько недель назад такую ​​историю. Пришла на обследование женщина, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза в запущенной форме. Она получила анализы и поехала домой, от госпитализации отказавшись. Нет на это времени из-за работы... Женщина работает продавцом в киоске с продуктами на рынке на Оболони. в прошлом году в этой же больнице туберкулез подхватили двое молодых врачей. Еще один заразился гепатитом C, когда пытался уколоть лекарства бездомным - сейчас их кладут вместе с другими больными, на общих основаниях. Больной был пьян, делал какие-то беспорядочные движения и медик проколол себя через резиновую перчатку", - пишет журналистка.

Она добавила, что ни один из зараженных от пациентов врачей даже не претендовал на какие-то компенсации от государства.

"Каждый из них продолжает работать. А женщина на рынке продолжает торговать - ее недавно там встретил кто-то из медперсонала. По совокупности многих причин, заразиться мультирезистентной формой туберкулеза в Украине в тысячу раз проще, чем коронавирусом. Но против закрытия тубдиспансера шины никто не жжет. А о грядущем неизбежном сокращении инфекционных больниц никто и не вспоминает...", - добавляет журналист.







