Мы готовы к появлению в Украине коронавируса, заявил Гончарук. Мировая хроника

В Украине все области готовы к возможному обнаружению нового коронавируса COVID-19, также соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас проведена по каждой области организационная работа, в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают, что им нужно делать. У нас в каждой области определены больницы, в которых должен быть размещен человек, если на территории области такой человек будет обнаружен", - сказал Гончарук.

По его словам, национальный штаб дважды в день сверяет информацию о возможности наличия коронавируса в Украине.

"Есть национальный штаб, который дважды в день сверяет информацию, нет ли таких случаев по стране, и каждый день мы контактируем со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы у них уточнять финальную информацию о том опыте, который разные страны накапливают для борьбы с этим вирусом", - рассказал Гончарук.

Напомним, Гончарук заявил, что в отношении людей с рейсов, составляющих потенциальный риск распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины, принимаются дополнительные процедуры контроля.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в обсервации в "Новых Санжарах" вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами, заверила, что у всех этих лиц не наблюдается "поднятие температуры или признаки ОРВИ".



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Кувейт и Бахрейн подтвердили первые случаи нового коронавируса, инфекция была обнаружена у людей, возвращающихся из Ирана. Также первый случай зафиксирован в Афганистане. Первый случай инфицирования зафиксирован также в Ираке. В Кракове госпитализирован человек с подозрением на инфекцию. Об этом сообщает Bloomberg и Daily Sabah.



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Самый крупный очаг короновируса за пределами Китая - в Южной Корее: в городе Тэгу уже 833 подтвержденных инфицированных и 8 погибших. Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого. 7700 военных отправлены в карантин.



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В Европе самый крупный очаг заражения - в Италии: 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности, 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио; 6 человек умерло. В Милане закрылась опера La Scala.

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Посол Китая в РФ заявил, что Пекин разработал вакцину против коронавируса.



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ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом.



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Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент она представляет собой эпидемию. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.







