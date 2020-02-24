Рябошапка рассказал, почему за шесть лет не были расследованы "дела Майдана"

Причины, по которым в течение шести лет не были расследованы "дела Майдана", заключаются в отсутствии политической воли, следствие не обеспечивали необходимыми ресурсами, не было проведено большое количество экспертиз. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время ток-шоу "Право на власть".

Так, на вопрос, кто виноват в том, что расследование преступлений против активистов Майдана не были доведены до конца, Рябошапка отметил, что может назвать только причины.

"Следствие было организовано не таким образом, чтобы максимально быстро выйти на тех лиц, виновных в тех преступлениях. Мы потеряли много времени, мы потеряли много вещественных доказательств и каждый день мы теряем фактические возможности для дальнейшего расследования ... Не было политической воли, потому что несколько человек, которые могли быть привлечены к уголовной ответственности значительно раньше, они не были привлечены ... несколько подозрений уже было объявлено после того, как мы пришли", - сказал Рябошапка.

По его словам, были проблемы с тем, что следствию не давали возможности в полную силу развернуться.

"Были проблемы с тем, что следствие не имело должного коммуникации с стороны МВД и Службы безопасности Украины ... Были проблемы с тем, что следствие не обеспечивали необходимыми ресурсами. Это проблемы с экспертизами. Сейчас огромное количество экспертиз не произведено, в том числе, это баллистика. То есть, каким образом были убиты люди и откуда происходили выстрелы. Это одни из ключевых экспертизы", - рассказал Рябошапка.

Напомним, прокуратура подозревает 450 человек в рамках "дел Майдана".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности в "делах Майдана".

Источник: УНН







