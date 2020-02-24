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24-02-2020, 15:40
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Более 950 тысяч человек, которые имеют донецкую прописку, получили украинскую "биометрику"

По состоянию на середину февраля 2020 года оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в оккупированных районах Донецкой или Луганской области. Такие данные привела Государственная миграционная служба Украины.

Кроме того, по данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.

Как сообщал УНН, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, Россия выдала паспорта более 125 тысячам жителей временно оккупированных территорий Донбасса.



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