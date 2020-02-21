В Украине с сентября в три раза выросло количество недовольных курсом страны: опрос

Количество украинцев, считающих, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза: до 53 % (по сравнению с 17 % в сентябре 2019 года). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

Так, 25,4 % респондентов заявили, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57 %, в декабре 2019-го – 44 %).

В то же время 53 % опрошенных выразили мнение, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре 2019 года так считали только 17 %, а в декабре – уже 36 %).

“Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения”, – отмечают социологи.

Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.

Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.



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"Среди исполнительных и правоохранительных органов власти чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%)", - говорится в исследовании.

В то же время недоверие чаще всего выражается государственному аппарату (чиновникам) - 77%, судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: kontrakty







