Чем Гончарук, выступая с отчетом в Раде, доказывал успехи власти

Премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Рад с отчетом о проделанной работе за пять месяцев. На выступление ему выделили 20 минут. Начал глава Кабмина с комментария по вчерашнему противостоянию в Новых Санжарах. По его словам, протесты против размещения эвакуированных из Уханя были спровоцированы из-за информационной войны.

"Я предвещаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая прибыла пять дней назад самолетом, побыла четыре дня в Киеве, и уехала поездом в Москву и ее якобы сняли российские пограничники из-за какого-то там вируса", – заявил Гончарук.

Переходя непосредственно к отчету Кабмина, Гончарук отметил, что Кабмин начал с масштабного аудита. В частности, была проведена оценка численности населения Украины.

"Также провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы", – добавил премьер.

Он отметил, что ранее был "бардак с объектами социальной инфраструктуры", но теперь все 111 тыс. таких объектов нанесли на карту. Также создан сервис, в котором учитываются все социальные служащие, началось сокращение аппарата райадминистраций и готовится оптимизация обладминистарций.

"Сейчас мы фактически имеем генеральный план страны", – заявил Гончарук.

Премьер заявил, что Кабмин готов к началу второго этапа медицинской реформы с 1 апреля. По его словам, по каждой области есть план, как она будет реализоваться.

Рассказывая о ситуации в экономике, Гончарук отметил, что главный вопрос, который стоял пред правительством – экономическая безопасность, угроза прекращения транзита российского газа через Украину. Если бы не был подписан контракт с РФ, цена на газ могла вырасти в 3-4 раза. Гончарук заявил, что проведенный в короткий термин анбадлинг Нафтогаза позволил получить поддержку европейский партнеров и в итоге заключить "очень выгодный" контракт с РФ.

"Этот фундамент позволит нам пять лет работать спокойно", – говорит премьер.

К успехам он отнес ликвидацию коррупции на топ-уровне, но добавил, что еще много работы на среднем уровне и в правоохранительных органах.

"Но на топ-уровне, в Кабмине, в парламенте, в офисе президента – коррупции нет", – утверждает Гончарук.

Он отметил, что за осень все международные агентства улучшили рейтинг Украины, а макроситуация улучшается. Гончарук заявил, что экономика растет быстрее чем в европе, а спад в 4 квартале обусловлен объективными факторами. Среди них он отметил удешевление газа и неудачную конъюнктуру на международных рынках

Решение проблемы премьре видит в привлечении инвестиций. "Сейчас наша экономика маленькая – 0,29% от мирового ВВП, она открытая и сырьевая, для роста нам нужны конкурентные преимущества. То, что сейчас происходит - она не дооцененная и недоинвестированная. Стратегия на пять лет – привлечение инвестиций. У нас есть, чем похвалится", – утверждает Гончарук.

К таким успехам он отнес обеспечение равных прав для инвесторов, искоренение системного рейдерства.

"Уже никто шепотом, по беспределу не перерисует предприятия. Системного рейдерства при помощи госорганов в стране уже не осталось", – заявил премьер.

Также он говорит, что стали лучше выполняться решения судов госисполнителями.

Премьер уверен, что инвесторы уже видят, что могут защищать свои интересы в Украины без взяток.

К успехам он отнес и принятие закона про концессию. По двум объектам (порты в Николаева и Херсоне) уже объявлены победители, а еще 12 подготовлены к проведению конкурсов.

Еще одной проблемой экономки Гочнарук назвал ее низкую мобильность, поскольку значительная часть предприятий находится под контролем государства.

"Это означает, что прибыли приватизированы, а расходы остаются нам с вами", – заявил премьер.

Он пояснил, что много госпредприятий живут только за счет аренды своих помещений. При этом "реальная прибыль где-то по карманам расходиться". В связи с этим планируется провести масштабную приватизацию. Гончарук заявил, что под нее уже переданы более 500 объектов – больше чем за 10 лет до того. Также в этом году планируется запустить большую приватизацию. Начнется она с гостиницы "Днепр" в Киеве, в которой раньше происходила "жесть". На очереди ОПЗ, Центрэнерго и другие крупные предприятия, в которых ранее были "интересы олигархов", "разбазаривались и разворовывались разными группами влияния".

"У нас есть четкий план, что делать. И правительство и команда Зеленского знают, что делать. Упреки, что за 5 лет ничего не сделано, не имеют под собой никакой почвы. Нам возможно нужно лучше коммуницировать с обществом. Вчера мы это услышали… Задачи, которые поставил президент и народ, абсолютно исполнимые цели реалистичные", – подытожил Гончарук.

Завершил свое выступление Гончарук благодарностью депутатам Рады за сотрудничество.

Источник: focus











