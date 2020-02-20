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20-02-2020, 22:00
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Гончарук собрал в Новых Санжарах оперативный штаб правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук все же прибыл в Новые Санжары, где собрал оперативный штаб правительства. На заседании присутствует министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.

Гончарук на своей странице в Facebook поделился коротким видео с заседания штаба. Зрители могли видеть, что там присутствовали главы МВД и Минздрава, руководитель Нацполиции. Кто еще присутствовал на заседании правительственного штаба пока не известно.

На короткой записи можно услышать, как Гончаруку отчитываются о расселении эвакуированных, а также о беспорядках, которые произошли в Новых Санжарах.

Добавим, что сейчас видео исчезло со страницы Алексея Гончарука.

Напомним, полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.


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Все эвакуированные из КНР граждане успешно доставлены в санаторий Национальной Гвардии в Новых Санжарах и размещаются в номерах.

"А тем временем все наши эвакуированы из КНР граждане успешно доставлены в санаторий Национальной Гвардии в Новых Санжарах и размещаются в номерах", - написал Геращенко.

Отметим, что когда автобусы заезжали на территорию санатория - в них летели камни. В нескольких разбиты окна и двери.

Некоторые из тех, кто находился в автобусе, махали встречающим, а некоторые - прятали лицо.



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