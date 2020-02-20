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20-02-2020, 21:00
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2120 человек

По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2120 человек, еще 8 случаев смерти зафиксировано в мире. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 74576 человек. Всего в мире - 75725. В свою очередь, выздоровели по последним данным 16330 человек.

Примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.



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