Вадим Пристайко на дебатах в ООН: пока россияне в ОРДЛО - мира не будет

Генеральная Ассамблея ООН начала обсуждение ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует Министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает прессцентр МИД.

Пристайко на дебатах заявил, что отсутствие адекватной реакции на российскую агрессию в Украине привело к беспрецедентным в глобальном плане нарушениям:

"К сожалению, приходится признавать, что события 20 февраля 2014 года было ожидаемым результатом того, как международное сообщество, включая ООН, позволили одному из своих членов захватить территории другого члена, полностью игнорируя систему международного права и безопасности. Отсутствие адекватной реакции на этот уровень насилия и безнаказанности привели к тому, что эти нарушения беспрецедентные в глобальном плане, сегодня никто не чувствует себя в безопасности, защищенный уставом ООН, если мы не обратим вспять эту волну", - сказал министр.

"Около 44 тысяч квадратных километров (территорий - ред.), 7% находятся под иностранной оккупацией, вопреки уставу ООН. Около 14 тыс. человек убито, 27 тыс. получили ранения, около 2 млн жителей Крыма и Донбасса должны были спасаться бегством из своих домов, они стали или ВПЛ, либо беженцами", - сказал министр.

По его словам, мрачная гуманитарная ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться.

"Более 3,4 млн людей нуждаются в гумпомощи в 2020 году, более полумиллиона человек живет в районах, непосредственно охваченных вооруженным конфликтом, еще 2 млн людей живет в условиях минной опасности", - сказал Пристайко.

Украина готова к диалогу с жителями временно оккупированных территорий Донбасса, но он должен быть инклюзивным, заявил Пристайко:

"К сожалению, число нарушений прекращения огня российскими силами не сокращается. Гибнут люди, наносится вред инфраструктуре, нет никаких признаков того, что государство-оккупант готово предоставить беспрепятственно доступ СММ ОБСЕ к оккупированным территориям. Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с так называемыми представителями-марионетками. Этот диалог должен быть инклюзивным, голос ВПЛ должен также звучать в Минске", - заявил министр.

Вряд ли можно надеяться на мир, пока часть границы между Украиной и Россией остается "открытой дверью" для поступления оружия и наемников с РФ на украинские территории, сказал Пристайко:

"Мы надеемся на проведение местных выборов на всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у народа Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые подлежат подтверждению легитимности украинскими властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - сказал Пристайко.

По его словам, именно поэтому принцип "безопасность в первую очередь" - это логика "минских соглашений".

"Россия призвана немедленно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые на нормандском саммите, и я хочу повторить – вряд ли можно надеятся на мир, пока 400-км граница между Украиной и Россией остаётся открытой дверью для поступления оружия и персонала из России. Международное присутствие при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом на этот вопрос", - заявил министр.







