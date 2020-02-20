ГБР инициировало законодательные изменения для наказания всех виновных в "делах Майдана"

Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности в "делах Майдана". Об этом заявила в видеообращении и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности. В том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом", - сказала Венедиктова.

По ее словам, ГБР делает все для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения.

Также она напомнила, что среди первых погибших во время событий Майдана были Сергей Нигоян, Роман Сеник, Михаил Жизневский. Всего за этот период пострадало 2,5 тысячи человек, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей.

Напомним, в Украине в 20 февраля отмечают День героев Небесной сотни.







