Паника убивает человечность: как украинцы принимают эвакуированных из Китая

Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань утром 20 февраля много часов кружил между Харьковом, Днепром и Полтавой, потому что его не хотели принимать. "Добрые" сограждане устроили пикеты и бунты, протестуя против помещения прибывших в карантин на их территории. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.



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Лайнер сделал не одну "петлю" в указанном районе. Около 8 утра он должен был прибыть в международный аэропорт "Борисполь". Позже самолет изменил курс на Харьков. Но около 10 утра был вынужден вернуться в Борисполь на дозаправку. Далее ему было предписано лететь в Харьков, где он в итоге и приземлился около полудня.

Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине. Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - отметил он.

В Харькове пассажиры уханьского рейса в очередной раз прошли медицинский контроль. Потом, с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотренных протоколом профилактики заражения коронавирусом, они пересели в автобусы и отправились в Полтавскую область.



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А тем временем, в Новых Санжарах, куда должны перевезти эвакуированных из Китая украинцев, произошли столкновения местных жителей, которые против размещения прибывших в местном санатории. Митингующие перекрыли дорогу межрегионального значения.

"20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная стычка", - сообщили в полиции.

Для пресечения правонарушения сотрудники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, провели превентивные беседы и разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий.

На видео, опубликованном в сети, заметно как правоохранители, на всякий случай, подтягивают к месту происшествия тяжелую технику, вероятно, бронетранспортеры.



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Граждане, эвакуированные из Китая, будут находиться в обсервации на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, сообщает пресс-служба МВД.

https://mvs.gov.ua/

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

14 дней они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решением правительственного штаба", - отмечается в сообщении.



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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить украинцев, эвакуированных из китайского Уханя, и пообщался с местными жителями, которые вышли на акцию протеста.

"Эти люди, мы их взяли в особую ситуацию, они не в обычной ситуации. Мы считаем, у них риски больше были. Посмотрели – во всей стране 16 или 18 санаториев было, которые более-менее подходят. Выбрали этот… Я с сожалением обнаружил, что у нас нет в пустыне или на острове выделенной базы", - сказал министр.

"Ваш санаторий подходит, потому что он изолированый, в нем изолированная система канализации, мы полностью будем его охранять", - добавил Аваков.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине... Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет", - написал у себя в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский.

"Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента", - подчеркнул Зеленский.

ИнфоКава по материалам СМИ











