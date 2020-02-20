В Украине почтили память Героев Небесной Сотни

В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни шествие Достоинства в память о героях, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Возле памятного Креста на Аллее прошла панихида: священники отслужили молебен, присутствующие возложили цветы к мемориалу.

Позже Владимир Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни:

"Я как Президент и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью вас будем поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наше главное задание", - подчеркнул Зеленский.

"Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - добавил он.

Отвечая на вопрос отца одного из героев, Владислава Зубенко, Президент сказал, что Герои Небесной Сотни являются борцами за независимость Украины.

"Для меня Герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои", - сказал президент.

Напомним, в Украине в 20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни. В этот памятный день чествуют подвиг участников Революции Достоинства и увековечивают память Героев Небесной Сотни.

Источник: korrespondent







