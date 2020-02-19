Точный тест на беременность, которому 3500 лет: расшифрован текст папируса

В Египте, в окрестностях нынешней деревушки Телль-Умм-эль-Барагат, где находился древнеегипетский город Тебтунис, археологи нашли папирус с тесом на беременность, которому 3,5 тысячи лет.

Ученые смогли расшифровать письмена, свиток оказался своеобразным древним тестом на беременность. В нем содержится информация о том, как женщина может проверить беременна ли она, и какого пола ее ребенок.

В письменах говорится, что женщина, предполагающая у себя беременность, должна взять два мешочка. Один мешочек нужно набить пшеничной соломой, а второй — ячменной. После этого женщине простояло помочиться на оба мешочка. А потом нужно было ждать.

Результат теста на беременность определялся по тому, в каком мешочке прорастут ростки и прорастут ли вообще. Также тест говорил, какого пола будет ребенок.

Если росток пойдет в рост в мешочке с пшеничной соломой, то женщина беременна, и у нее будет девочка. Если росток появится в мешочке с ячменной соломой, то женщина беременна, и у нее будет мальчик. А если ростки вообще не появлялись, то, значит, женщина не беременна.

Интересно то, что данным тестом пользовались очень долгое время. Археологи из Университета Копенгагена говорят, что аналогичный метод описан в одном из текстов немецкого фольклора, датируемый 1699 годом.

Источник: facenews







