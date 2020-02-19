Украинская легкоатлетка победила на турнире во Франции

Украинская спортсменка Ольга Ляхова стала победительницей международного легкоатлетического турнира Валь-д'Уаз во французском Обонне, информирует пресс-служба ФЛАУ.

Наша соотечественница преодолела дистанцию 800 метров в беге за 2:03,91 мин - золотая награда.

Соревнования в Обонн стали для Ляховой другими во Франции за последнюю неделю. 14 февраля она участвовала в турнире в Валь-де-Рей и финишировала там четвертой (2:04,28 мин).

Кроме того, многоборка Алина Шух также попала на пьедестал почета во Франции. Она соревновалась в прыжках в высоту и заняла третье место (1,88 м).

Также отметим выступления нашей Яны Качур, которая финишировала четвертой в забеге на 60 метров.







