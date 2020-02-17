"Свинарчуки" невинны: кoрупции после аудита не выявлено

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк признал, что аудит в Минобороны не нашел коррупции в закупках по делу Гладковского - в закупках российских комплектующих для украинской техники. Об этом он публично заявил в интервью Сергею Иванову и написал об этом в Фейсбуке.

"Министр обороны Андрей Загороднюк признал, что аудит в Минобороны не нашел коррупции в закупках по делу Гладковского.

То есть - в тех же закупках российских комплектующих для украинской техники.

Что это значит? Только то, что отец и сын Гладковские не имели с тех сделок прибыли.

"А как же завышенные цены?", - спросите вы.

А я вам на это ответил еще тогда - ту самую схему крутили во время Второй Мировой войны британцы, покупая немецкие комплектующие через Швецию. Посредники за риск хотят деньги. На оффшорные счета. Иначе - комплектующих не будет, а Украина не выполнит международные контракты.

Напомню, задержали Гладковского-старшего по совершенно другому делу - и уже сняли браслет.

Знаете, сажать таки надо. Надолго сажать. За обман 73% населения страны надо давать полноценные сроки."







