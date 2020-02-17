В консервативной и кастовой Индии женщинам разрешили командовать войсками

В Индии женщинам разрешили командовать войсками. Отрицая стереотипы об «особенностях физиологии» женщин, Верховный суд Индии постановил, что женщины-офицеры могут быть допущены к должностям командующих.

Как сообщается на сайте телеканала NDTV, затем в Индии наступил переломный момент - в стране в течение трех месяцев начнет действовать постоянная комиссия, которая будет рассматривать вопрос военной службы женщин.

Любая женщина-офицер, независимо от срока службы, может поднять вопрос о своей карьере наравне с мужчинами. Проще говоря, отныне женщины могут дослужиться до полковника и выше, стать командиром подразделений от батальона и дальше.

Ранее индийское правительство заявило о «физиологические ограничения» и «социальные нормы», которые являются основанием для ограничения прав женщин в армии. Верховный суд отверг эти «доводы», назвав заявления правительства дискриминационными и основанными на стереотипах. «Физиологические особенности женщин не имеют связи с их правами. Наш менталитет должен измениться », - заявили судьи.

Сейчас в Индии женщины служат во всех видах вооруженных сил - от ВМС в ВВС, однако даже после 10-15 лет службы остаются на первичных офицерских должностях.

Источник: armyinform







