Эхо дня всех влюблённых: необычные истории

Недаром говорят, что влюблённые не совсем адекватны, потому что любовь вскружила им головы, и они не всегда понимают, что делают. Вот и случаются разные странные, грустные, весёлые и курьёзные истории. Расскажем о том, чем в этот день отличились харьковчане.



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В городе Богодухове расписалась пара, которая уже становилась на свадебный рушник 14 февраля 2018 года. За это время страсти кипели настолько, что влюбленные успели рассориться, развестись и снова помириться. В 2020 году молодые решили пожениться второй раз и выбрали для свадьбы ту же дату – 14 февраля.





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Похожая ситуация сложилась у влюбленной пары из поселка Боровая. 50-летние жених и невеста раньше были женаты, но тогда совместная жизнь не задалась и семья распалась. Однако любовь оказалась настолько сильной, что две души потянулись друг к другу с новой силой. Для повторного брака влюбленные выбрали символическую дату - 14.02.2020.



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Влюбленные из поселка Новая Водолага подошли к женитьбе осознанно – пара прожила вместе 8 лет и отношения уже прошли проверку на прочность. Все эти годы они мечтали пожениться именно 14 февраля, но как-то не складывалось. В этом году звезды сошлись, и молодоженам таки удалось «окольцевать» друг друга в День святого Валентина.





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Сразу две интересные пары поженились в городе Балаклея. Одни молодожены начали свои отношения 14 февраля 2019 года. Спустя ровно двенадцать месяцев – 14 февраля 2020 года они решили объединить свои судьбы.

А во второй паре отгуляли сразу два торжества за одним праздничным столом. 14 февраля жених не только вступил в брак, но и отметил свой день рождения.





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Интересные браки зарегистрировали и в Холодногорском рагсе Харькова. В двух влюбленных парах женихи отдали свое сердце более опытным дамам: 24-летний парень решил связать свою жизнь с 34-летней девушкой, а 50-летний мужчина – с 57-летней женщиной.





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А для одной влюбленной пары этот день оказался грустным. В одном из городов Харьковской области ребята назначили свадьбу на 14 февраля и ждали праздничную церемонию целый месяц. Но судьба распорядилась иначе. Накануне росписи парень и девушка поссорились и утром 14 февраля отменили бракосочетание. Как внезапное решение объяснили приглашенным гостям – остается загадкой.



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В Харьковской исправительной колонии №43 сыграли сразу две свадьбы.

Осужденный Сергей создал полноценную семью со своей возлюбленной Еленой. Пара несколько лет жила вместе, и даже после того как парень попал за решетку, любимая продолжала его поддерживать. Когда влюбленные решили пожениться, оказалось, что у жениха нет паспорта. Администрация колонии помогла ему восстановить документ и пара, наконец, смогла заключить брак.

«Мы вместе уже три с половиной года. Познакомили нас общие друзья. Через месяц после первой встречи мы начали встречаться. Уже позже Сергей рассказал мне, что влюбился с первого взгляда. На мой день рождения, он предложил мне жениться. Это было очень романтично!» - рассказала Елена.

Вторая пара – Андрей и Наталья знакомы недавно, но их любовь вспыхнула с необычайной силой.

«Через месяц после нашего знакомства Андрей сказал мне слова, которые навсегда запали мне в душу: «Моя жизнь - это ты. Я тебя люблю», - поделилась сокровенным Наталья

В качестве свадебного подарка обеим парам предоставили дополнительное длительное свидание.

Источник: gx.net







