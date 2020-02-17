Эпидемия коронавируса: все новости на 17 февраля

По состоянию на понедельник общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 1 776 человек. Количество зараженных достигло 71 373 человек. Примерно 80% всех случаев болезни зафиксировано в провинции Хубэй. Вылечить удалось 10 844 человека. Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.





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Более 1700 врачей в Китае заболели из-за нового коронавируса, шесть из них умерли. Об этом сообщает CNN.

"...Стало известно, что 1716 медицинских работников по всей стране были заражены вирусом, шесть из них умерли. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, около 90% (87,5%) медиков родом из провинции Хубэй, столицей которой является Ухань", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что часть медиков оставляют на карантине дома, если в них возникает подозрение на новый коронавирус. Они могут вернуться к работе после результатов лабораторных тестов, которые покажут отрицательный результат на коронавирус COVID-19.

Такое количество зараженных врачей возникло из-за дефицита медицинских ресурсов в отделениях интенсивной терапии. Уханьские власти подтвердили, что у них существует дефицит специальных респираторов N95, очков и защитных костюмов. Больницы Уханя неоднократно просили о помощи в социальных сетях, призывая дополнительно пожертвовать защитные средства, которые жизненно важны для защиты врачей от заражения вирусом от пациентов. В местной газете Daily Daily, показали медицинский персонал в больнице в Ухане, который создавал защитные средства с пластиковых мешков для мусора.

"В первые дни вспышки китайские власти неоднократно подчеркивали, что ни один медицинский работник не был заражен - что было важным признаком возможной передачи от человека к человеку и позволяло предположить, что вирус не является заразным", - указано в СМИ.

Указано, что в связи с этим медики носили одноразовые маски и не использовали средства спецзащиты. Лишь когда 20 января правительство Китая признало, что коронавирус может распространяться от человека человеку - было обнаружено заражение медицинских работников. Сейчас заражение врачей происходит в разных городах Китая.



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В Китае разработали восстанавливающую плазменную терапию для больных COVID-19. Медики собирают плазму от пациентов, переболевших новым коронавирусом, делают из нее терапевтический препарат и используют для лечения тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает Синьхуа.

"Китай разработал восстанавливающую плазму для лечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом (COVID-19), сообщает China National Biotec Group. Компания заявила, что они собрали плазму от пациентов, которые выздоровели, для приготовления терапевтических препаратов, включая реконвалесцентную плазму и иммунный глобулин", - сообщили в СМИ.

Указано, что кровь проверили на биобезопасность, в ней инактивировали вирусы и провели тесты на противовирусную активность. Компания создала команду и использовала специальное оборудование для сбора плазмы.

"Троим тяжелобольным пациентам в больнице в районе Цзянсия в Ухане 8 февраля было проведено лечение с помощью восстановительной плазмы крови. На данный момент лечение получили более 10 тяжелобольных пациентов", - указано в сообщении.

Также отмечается, что через 12-24 часа после такого лечения клинические симптомы пациентов улучшились. В частности, снизилось воспаление, и улучшилось насыщение крови кислородом.



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Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением.

В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Кроме того, Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Также все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусовм, невозможно спрогнозировать.





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Круизные компании рассказали об изменении маршрутов своих лайнеров и о возврате денег за отмененные круизы. Из маршрутов исключают азиатские порты, в том числе Сингапур.



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Кабинет министров Украины выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, где продолжает распространяться смертоносный коронавирус. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4 500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в распоряжении.

Так, Министерству финансов было дано распоряжение осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета, а Министерству инфраструктуры утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением эвакуации.

Также Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов и Государственная казначейская служба должны подать до 30 апреля 2020-го отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Напомним, что 18 февраля авиарейсом из Уханя прибудут украинцы, которых сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.







