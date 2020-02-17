Мюнхен: что уготовили Украине Зеленский и политики ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборах и президентстве.

Зеленский сначала заговорил на английском языке, а потом перешел на украинский. Говорил о том, что:

* Киев готов к диалогу с мирным населением оккупированных территорий Донбасса, но не с лидерами "Л/ДНР";

* Украина хочет провести местные выборы, в частности на Донбассе и в Крыму, в октябре 2020 года;

* уверен, что за годы его президентства война на Донбассе будет закончена. Это является его главной целью.

Зеленский так сказал о войне на Донбассе:

"У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться?"

Президент подчеркнул, что неправильно говорить "война в Украине", следует говорить о ней в контексте всей Европы.

Зеленский отметил также оптимизм мировых аналитиков по окончанию войны на востоке, добавив, что украинская власть делает все для этого.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы", – сказал президент.

Он заявил, что Киев готов к диалогу с мирным населением оккупированных территорий Донбасса, но не с лидерами "Л/ДНР".

"Мы готовы к диалогу с мирным населением территорий ОРДЛО, но не с теми, кто является непризнанными с точки зрения международного права", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, страна хочет провести местные выборы, в частности на Донбассе и в Крыму, в октябре 2020 года. Он также отметил, что местные выборы в ОРДЛО не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий, а также с нарушением Конституции Украины.

После выступления Зеленский дал журналистам интервью. Его спросили о том, не жалеет ли он, что покинул шоубиз ради политики. Тогда президент сказал, что у него были такие мысли, но есть другая "сторона медали".

"Когда я вижу результат, который показываем я и моя команда, особенно когда возвращаем живых людей, и они со слезами на глазах говорят: "Спасибо", – я понимаю, что мы прожили этот день правильно. И правильно, что я пошел в президенты. Если в течение этих этих пяти лет мы сможем закончить войну... Честно говоря, я в этом уверен. И если мы это сможем прекратить войну и вернуть наших людей, означает, что я сделал это не зря (стал президентом, – ред.). Это моя цель ", – подчеркнул он.

А еще он заявил, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным принес результаты, и сказал, когда закончится война с Россией.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что ему не нравится то, что в международной повестке не обсуждается вопрос оккупированного Россией Крыма. По его убеждению, на эту ситуацию могли бы повлиять США.



Напомним:

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене, в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принял около 800 участников — политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира, а среди них - 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны.

“Мир действительно стал очень опасным”, — констатировал глава конференции Вольфганг Ишингер, - "коллективных усилий становится недостаточно для урегулирования кризисов и угроз для международной безопасности. Мир становится менее западным. Люди продолжают гибнуть, гонка вооружений набирает обороты. Россия отдаляется от западного мира. Тем не менее, нужно говорить друг с другом, а не друг о друге”.

Источник: obozrevatel







