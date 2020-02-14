ГБР открыло дело о возможной госизмене из-за "формулы Штайнмайера"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье о государственной измене из-за имплементации «формулы Штайнмайера» и разведения войск на трех участках Донбасса. Об этом сообщают в ГБР.

«23 января Территориальным управление ГБР в Николаеве начато досудебное расследование по материалам уголовного производства относительно возможного совершения должностными лицами государственной власти Украины действий, направленных на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, то есть государственной измены», – говорится в сообщении ГБР.

Напомним, 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» – документ, который предложил действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще тогда, когда был министром иностранных дел ФРГ и принимал участие на уровне министров во встречах в нормандском формате.

«Формула» очень короткая и предусматривает только то, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе. О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.







