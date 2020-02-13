Первый завод в космосе будет печатать на орбите солнечные батареи

В США стартап Blue Canyon Technologies создает инфраструктуру для космического корабля, который будет распечатывать на 3D-принтерах солнечные батареи в космосе. Об этом сообщает Forbes.

Миссия называется Archinaut One, а ее ведущий разработчик – Made In Space, который уже поставил на МКС свой 3D-принтер. Миссия финансируется за счет контракта с NASA на 73,7 млн долларов. Сумма, которая была выделена непосредственно Blue Canyon, пока не разглашается.

"Это может изменить правила игры для всей космической отрасли", – заявила руководитель программы по системному проектированию в Blue Canyon Лори Бут.

Миссия Archinaut будет запущена не ранее 2022 года и нацелена на сборку двух 9-метровых солнечных батарей в космосе. Если миссия будет успешной, то сэкономит много затрат для будущих космических миссий.

Как минимум, станет легче запуск в космос разной полезной нагрузки. Если вещи будут слишком хрупкие для полета на ракете, то их можно соберут уже на орбите.

Archinaut One станет для Blue Canyon испытательной миссией по созданию космической платформы класса Сатурн. Космическая платформа является базовой моделью космического корабля, которая затем настраивается для более конкретных задач и нужд.







