Более 415 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов

Более 415 млн детей в мире живут сегодня в зоне вооруженных конфликтов, это в два раза больше, чем 25 лет назад. При этом дети все чаще становятся жертвами похищений и сексуального насилия. Такие выводы представили в четверг, 13 февраля, авторы доклада "Война против детей" из организации Save the Children, передает DW.

Документ был обнародован за два дня до начала ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Как отмечают авторы доклада, которые опираются на данные 2018 года, каждый шестой ребенок в мире растет в зоне военных конфликтов. Количество детей, убитых и искалеченных на войне, с 2005 года составило около 95 тыс. человек. Кроме того, десятки тысяч девочек и мальчиков были похищены военизированными группировками с целью принудительного замужества или использования их в качестве солдат, указывают эксперты.

“Поразительно, что мир спокойно наблюдает за тем, как дети становятся мишенями, и никто не несет за это ответственность”, — говорит председатель правления организации Save the Children Сюзанна Крюгер. В ходе вооруженных конфликтов нападениям все чаще подвергаются больницы и школы, из-за чего миллионы детей не имеют доступа к образованию и медицинской помощи, отмечает она.

В 2018 году в ходе военных столкновений были убиты или ранены по меньшей мере 12 125 детей, говорится в докладе. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Десять самых опасных для детей стран, по данным организации Save the Children, — это Афганистан, Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Сирия и ЦАР.







