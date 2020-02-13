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13-02-2020, 22:00
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Россия собирает Совбез ООН: ее волнуют минские соглашения

По инициативе России Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит исполнение "минских соглашений". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с празднованием сегодня пятой годовщины "минских договоренностей", Россия пригласила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - сказал он.

Напомним, в Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. По итогам встреч было принято ряд мер по выполнению "минских соглашений".

Финальный документ состоит из 13 пунктов, предусматривающих, в частности, прекращение огня на Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщалось ранее, представитель РФ в ТКГ заявил, что "пересмотр минских сделок - тупиковый путь".

Напомним, 12 февраля, контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске. Позже появилась информация, что Киев в Минске представил уточненный список лиц, которых стремится освободить.

Источник: УНН



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