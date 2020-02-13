"Доступные кредиты": их получат до 50 тыс. соискателей

По программе “Доступные кредиты” можно будет предоставить примерно 50 тыс. кредитов, что должно создать до 90 тыс. рабочих мест. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

На вопрос ведущего, хватит ли всем желающим кредитов Романович ответил: “2 млрд гривен достаточно большая сумма. Эти деньги будут направлены на компенсацию процентной ставки, а не на выдачу денег, поэтому это достаточно большая сумма. У нас были расчеты с банками, ожидается, что будет возможность выдать кредитов примерно до 30 млрд гривен. Я думаю, что их должно хватить”, — отметил он.

Кроме того, он добавил, что есть ожидания, что по программе можно будет выдать около 50 тыс. кредитов.

“Есть ожидания, что эта программа сможет предоставить около 50 тыс. кредитов, и это создаст прямо или косвенно до 90 тыс. рабочих мест. Однако, надо смотреть на практику. Практика должна показать, какие именно предприниматели приходят, насколько они подготовлены, в них запросы, это 100 тыс. гривен или полтора миллиона гривен”, — отметил Романович.

Замминистра добавил, что эта программа будет исследоваться и совершенствоваться.

“Мы будем внимательно мониторить в течение этой программы, каждый месяц делать срез того, запросы, как это происходит, и тогда будем более основательно планировать, в том числе этот год и будущие годы сколько денег нужно, что нужно изменить в программе, как ее адаптировать, чтобы удовлетворить самую широкую аудиторию среди бизнесменов”, — подытожил он.

Ранее Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году десятки тысяч украинский смогут воспользоваться программой “Доступные кредиты 5-7-9%”, получив кредит в одном из банков.

Источник: УНН







