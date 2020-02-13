Антарктида разогревается: зафиксированы рекордные 20 градусов тепла

[medium]https://infokava.com/uploads/posts/2020-02/1581704190_8.jpg[/medium

Глобальное потепление уже не миф, никто больше не оспаривает то, что планета разогревается. В Антарктиде на острове Симор (Сеймур) зафиксировали рекордные 20,75 градусов тепла по Цельсию. Об этом сообщает The Guardian.

"В Антарктике впервые зарегистрирована температура более 20°С, что вызывает опасения по поводу нестабильности климата в самом большом в мире хранилище льда. Температура 20,75°С была зарегистрирована бразильскими учеными на острове Симор 9 февраля, и была почти на целый градус выше, чем предыдущие 19,8°С, полученные на острове Сигни в январе 1982 года. Стоит отметить еще один недавний температуры рекорд: 6 февраля аргентинская научно-исследовательская станция Эсперанса зафиксировала 18,3°С, что было самым высоким показателем на континентальном Антарктическом полуострове", - пишут в издании.

Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как "невероятный и ненормальный", а также отмечают, что массовое таяние ледяного покрова Антарктики привело к повышению уровня моря на три метра 120 тысяч лет назад.

"Мы наблюдаем тенденцию потепления на многих объектах, которые мы отслеживаем, но мы никогда не видели ничего подобного", - рассказал бразильский ученый Карлос Шефер.

Он также отметил, что температура Антарктического полуострова, частью которого является и Сеймур, была неустойчивой в течение последних 20 лет. И после охлаждения в первом десятилетии этого века он быстро прогрелся.







