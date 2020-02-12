Загороднюк подвел итоги первого дня визита в штаб-квартиру НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отчитался о своем визите в Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом глава минобороны написал в своем Telegram-канале.

Загороднюк отметил, что провел ряд важных двусторонних встреч с украинскими партнерами из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

“Центральными темами для обсуждений и консультаций были вопросы военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией. Это сверхважные вопросы для оборонного ведомства Украины”, — написал глава оборонного ведомства.

В частности, он добавил, что была также обсуждена ситуация безопасности в Азово-Черноморском регионе с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акар и Министром национальной обороны Польши Мариушем Блищаком.

“Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков. Планируем расширить сотрудничество с Турцией. Вместе с Министром Хулуси Акар обсудили важное соглашение между нашими странами, которое было заключено в ходе визита в Украину Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкие коллеги помогут нам усовершенствовать нашу противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange). Кроме того, планируем проводить совместные учения ВМС двух стран”, — написал министр.

По его словам, польская сторона также выразила “полную поддержку в вопросе обретения Украиной Партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership). С Министром национальной обороны этой страны Мариушем Блищак обсудили дальнейшее функционирование литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG)”.

“Кстати, о деятельности этого совместного подразделения говорилось также во время встречи с Министром охраны края Литовской Республики Раймундасом Кароблисом. Мы представили литовцам наши планы по реформе военного образования и сержантского состава. Мой коллега из Литвы заверил в поддержке инициативы относительно присоединения Украины к программе расширенного партнерства „НАТО“ Enhanced Opportunities Partners (ЭОР)”, — добавил Загороднюк.

Он также добавил, что имел возможность пообщаться с Министром обороны Латвии Артисом Пабрисом.

“Поблагодарил за материальную и консультативно-совещательный помощь, которую эта страна предоставляет нам в наших реформах. Во время общения очертили перспективы дальнейшего сотрудничества между военными ведомствами двух стран”, — резюмировал глава Министерства обороны Украины.







