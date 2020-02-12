Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии

Правительство Аргентины не выплатит Международному валютному фонду "даже полцента" своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Об этом заявила вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнерна на международной книжной ярмарке в Гаване, сообщает Reuters.
В Аргентине разгорается серьезный финансовый кризис
Власти страны надеются избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.
"Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции", - сказала де Киршнер.
Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг перед кредиторами в размере 100 млрд. долларов США, включая часть кредитной линии в размере 57 млрд. долларов, которую МВФ расширил в 2018 году.
Отношения с МВФ являются ключевыми, так как Аргентина надеется избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.
Ранее аргентинские депутаты заморозили свои зарплаты. Председатели верхней и нижней палат парламента страны подписали постановление о заморозке своих зарплат на полгода.