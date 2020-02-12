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12-02-2020, 12:00
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Полный триумф: украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал

Три украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал почета на престижных соревнованиях по прыжкам в высоту в словацком городе Баньска Быстрица.

Лучший результат показала 18-летняя Ярослава Магучих, преодолевшая планку в 1 м 96 см. Украинка, которая в 2019 году стала вице-чемпионкой мира, выиграла уже третий турнир в этом году, взяв такую высоту.

Второе и третье места достались еще двум украинкам – Ирине Геращенко и Юлии Левченко соответственно. Обе девушки взяли высоту 1,93 м, но Геращенко для этого потребовалось на две попытки меньше. Соответственно ей досталось "серебро".

Источник: obozrevatel



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