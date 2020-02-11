"Паразиты": впервые в истории "Оскара" получила неанглоязычная картина

"Паразиты": впервые в истории "Оскара" награду за лучший фильм получила неанглоязычная - южнокорейская картина "Паразиты" (режиссер Пон Джун Хо). В общем лента получила 4 награды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В этой номинации были представлены еще такие фильмы: "Форд против Феррари", "Ирландец", "Джокер", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917" и "Однажды ... в Голливуде".

Впервые в истории "Оскара" награду за лучший фильм получила неанглоязычных картина.

"Паразиты" получили "Оскар" также за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший международный фильм.

Напомним, ранее Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию "Оскар", церемония которой прошла ночью в понедельник в театре Dolby в Голливуде.



Один из зрителей, Виктор Лебедев, так охарактеризовал звёздную ленту:

- Фильм представляется мне снобистским взглядом сытого и обеспеченного буржуа на наемную обслугу, как на "паразитов", присосавшихся к их сытому существованию, на "тараканов", таскающих крошки с их богатого стола и необоснованно претендующих на их буржуазное благополучие. Борьба за выживание, развернувшаяся на киноэкране, разгорается между "старыми паразитами" - изгнанной из дома экономкой и её мужем-кредитным должником, прячущимся в подвале, как "таракан под обоями". Интрига против них "новыми паразитами" представлена авторами фильма, по моему, как именно "кровавая война" паразитов-тараканов или клопов, сосущих соки и буквально кровь в финале фильма из замечательных добрых и отзывчивых хозяев жизни, устраивающих бесконечный красивый праздник жизни (игры ребенка в индейцев, пикник, день рождения). По глубокому размышлению, как мне представляется, фильм "Паразиты" не заслуживает столь высокой оценки жюри Каннского кинофестиваля именно с силу его идеологизированности, снобизма и высокомерия к тем, кто составляет абсолютное большинство кинозрителей, тех самых "паразитов", которые по мнению авторов, мешают жить "сильным" мира сего...







