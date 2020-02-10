Курс валют

Новости

Все новости
Спорт / Хоккей
Вчера, 20:00
59
Версия для печати

Юниорская сборная Украины победила на международном хоккейном турнире

Юниорская сборная Украины по хоккею провела заключительный матч на турнире четырех наций против противника из Польши и одержала убедительную итоговую победу, вчистую разгромив соперников, информирует УХЛ.

"Забрав инициативу в матче с первых минут в свои руки, "сине-желтая" дружина зажала своих визави на чужой половине площадки, перекидывала поляков со счетом 18:3 только в первом периоде. Четыре из этих бросков оказались точными: Плохотник, Палийчук, Гончаренко и Петрашенко сняли вопрос о победителе в этом поединке еще в первой трети матча", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы не остановились на достигнутом, "продолжая издеваться над западными соседями".

"В начале второго периода Гребеник и Кривоножкин довели счет до 6:0, после чего игра потеряла всякую интригу. Полякам удалось забить шайбу престижа еще во втором периоде, а в третьем - на точный бросок Петрашенко "красно-белые" ответили еще одним взятием ворот (Полгородник) - 7:2", - сообщают в УХЛ.

Заметим, что ранее украинцы победили Венгрию и Японию, и заняли первое место на турнире с 25 заброшенными шайбами.

Как сообщалось ранее в УНН, хоккейная сборная Украины провела вторую игру в квалификации к ЧМ-2022.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины
Коронавирус пугает людей и они защищаются, как могут. Фото
Планету могут спасти леса, посаженные с помощью дронов. Видео
Гений Леонардо да Винчи: во Львове - выставка инженерных сооружений. Фото. Видео
Извержение вулкана Таал: Филиппины эвакуировали миллион человек. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт