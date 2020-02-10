В Украине для ветеранов АТО будут созданы частные военные компании

В СНБО поддержали создание частных военных компаний. Фирмы должны будут помогать фронтовикам продолжить заниматься тем, что они умеют делать и получать за это деньги. Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью Фактам.

Фирмы, по его словам, могут помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги, и признание государства.

"Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - отметил Кривонос.

По его словам, военные, вернувшиеся с фронта, смогут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур.

"В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - подчеркнул генерал-майор.







