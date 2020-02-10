Французы больше не будут выбрасывать не проданные продукты и вещи

Офис премьер-министра Эдуарда Филиппа заявил, что во Франции ежегодно уничтожаются или выбрасываются новые потребительские товары на сумму более 650 миллионов евро. Новый законопроект требует, чтобы непроданные предметы были повторно использованы, перераспределены или переработаны в соответствии с законом об отходах, принятым парламентом.

Во Франции уже есть закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать непроданные продукты питания и заставляющий их передавать еще пригодные для употребления товары благотворительным организациям. Новый закон, который, по утверждению французского правительства, является первым в мире, распространяется на непроданную одежду, электротовары, средства гигиены и косметику и другие предметы, которые теперь должны быть повторно использованы, перераспределены или переработаны.

Законопроект о борьбе с отходами и циклической экономикой требует от производителей, импортеров и дистрибьюторов, в том числе онлайн-фирм, таких как Amazon, жертвовать непроданные непродовольственные товары, за исключением товаров, представляющих угрозу для здоровья или безопасности.

Он требует, чтобы весь пластик подлежал вторичной переработке к 2025 году, и в следующем десятилетии произошло сокращение использования одноразовых пластиковых бутылок на 50%. Рестораны быстрого питания и закусочные должны прекратить использование пластиковых контейнеров не позднее 2023 года.

Согласно пункту «загрязнитель платит», компании должны будут финансировать уничтожение отходов, которые они создают. Со следующего года производители табака должны оплачивать утилизацию окурков, игрушек, спортивных товаров, товаров для дома и сада, а также строительных материалов.

Источник: Гардиан







