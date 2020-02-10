Женщины покоряют космос: рекорды Кристины Кох и её предшественниц

Астронавт из США Кристина Кох установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин, сообщает телекомпания СNN. Обычно миссии астронавтов длятся по полгода, однако NASA сообщило, что миссия, в которой участвует Кох, продолжена до февраля 2020 года.

Срок пребывания Кох в космосе NASA увеличили для изучения эффектов длительных космических полетов. Эти данные будут полезны в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.

Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. На Землю должна была вернуться в декабре, однако её миссию продлили, и она вернулась 6 февраля 2020 года.

«Делайте то, чего вы боитесь, — говорит Кох. — Нужно думать о том, что вас влечет и манит. Такие вещи могут пугать, но обычно страх говорит об интересе. Если добиваться того, что раньше казалось невозможным, в награду вы получаете намного больше».

Спускаемый аппарат космического корабля “Союз МС-13” приземлился в Казахстане.

На борту были трое участников экспедиции: российский космонавт Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кох. Скворцов и Пармитано были в космосе на протяжении 200 дней и 16 часов. В то же время Кох была на орбите 328 дней и 14 часов. Своим пребыванием она установила новый рекорд по продолжительности космических полетов среди женщин.

Операция по спуску прошла в штатном режиме, самочувствие астронавтов хорошее.



Напомним

* Ранее рекорд принадлежал соотечественнице Кристины легендарной Пегги Уитсон, которая суммарно провела в космосе больше всех американских астронавтов, а заодно и больше всех женщин в мире (665 дней). За свою карьеру Пегги совершила 10 выходов в открытый космос (тоже больше всех женщин-космонавтов). Была командиром отряда космонавтов NASA и дважды - командиром МКС. А еще Пегги Уитсон — была самой старшей женщиной в космосе: в 2017 году в возрасте 57 лет она 10 месяцев провела в своем последнем космическом полете (завершила карьеру в 2018 году).

* Впервые в истории в открытый космос вышел экипаж в полностью женском составе — 18 октября 2019 года за борт МКС отправились женщины-астронавты Кристина Кох и Джессика Мейр. В ходе миссии им было необходимо заменить один из внешних блоков питания МКС. За бортом космической станции они находились 7 часов 17 минут. Это был первый выход в открытый космос для Мейр и четвертый для Кох, которая в общей сложности провела в открытом космосе 27 часов и 48 минут.

* Всего в космос летали 64 женщины: 50 из США, 4 из СССР и России и еще 10 из других стран.



* NASA отмечает, что с учетом нынешней миссии за всю историю женщины-астронавты 15 раз выходили в открытый космос, а первый выход совершила советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.



* Мужской мировой рекорд по пребыванию в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке, который провел в космосе 879 дней.



* В космос летали 11 космонавтов украинского происхождения и 1 космонавт независимой Украины - Леонид Каденюк.



* Из украинцев дольше всех в космосе работали горловчане: отец и сын Александр и Сергей Волковы. В сумме они провели на орбите — почти 940 часов.







