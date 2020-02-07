Минздрав: тест-систему для выявления коронавируса для себя купить нельзя

Невозможно купить тест-систему для выявления коронавируса 2019-nCoV для самостоятельного пользования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно", - говорится в сообщении.

Также указано, что тестирование пациентов с подозрением на коронавирус будет происходить в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, где находится тест-система. Результат исследования образца будет готов через 5-7 часов рабочего времени после его получения лабораторией.

"Полученная тест-система и реагенты рассчитаны на около 30-ти исследований, чего вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. Также лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подготовку пациента к диагностике осуществлять врач.

Напомним, что 5 февраля Центр общественного здоровья Минздрава Украины получил первые тест-системы для выявления коронавируса (2019-nCoV).







