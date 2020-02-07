Визит Зеленского в Италию, день первый: свободу Маркиву и закрыть "офисы" ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу начал свой двухдневный визит в Итальянскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику. Глава государства проведет встречи с Президентом Италии Серджио Маттарелла и Премьер-министром Джузеппе Конте", - отметили в ОП.

Напомним, 8 февраля Президент Украины посетит с официальным визитом Ватикан, где его примет Папа Римский Франциск.

Состоится также встреча Президента Украины с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

В пятницу, 7 февраля, Зеленский встретился с главой Совета Министров Итальянской Республики Джузеппе Конте. Обсудили общеполитические вопросы, в частности возвращение в Украину нацгвардийця Виталия Маркива.

“Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня”, — сообщил Президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

“Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину”, — сказала мать украинца.

Обговорили также закрытие офисов “ДНР” и “ЛНР”.

“Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы „ДНР“ и „ЛНР“, которые открылись в нескольких городах Италии”, — сказал Глава государства в комментарии для журналистов.







