Госбюджет в январе недополучил четверть доходов, Гончарук объяснил

Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц. Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине указывают существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве финансов.

Главной причиной недовыполнения доходов в январе стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, который был утвержден в октябре прошлого года, а также уменьшение поступлений в энергетическую сферу из-за теплой зимы. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в Раде.

Так, он отметил, что министр финансов Оксана Маркарова уже публично отвечала, почему у нас недовыполнение по бюджету.

"Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 - в соответствии с макропрогнозом, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 - это главная причина, почему цифры разнятся. Это объективное обстоятельство", - рассказал Гончарук.

Он считает, что таких факторов еще много, и он относит к ним уменьшение поступлений от целой энергетической величины.

"Второе: у нас теплая зима. Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины. И таких факторов есть 4-5 еще, каждый из них объективный. Готовы подробно об этом отчитаться, провести с вами совещание", - сообщил премьер.

Также Гончарук сообщил, что уже встречался с руководителями фракций, и подробно объяснял эти обстоятельства.

"И руководитель таможни, и руководитель налоговой, и министр финансов, и я лично - готовы провести встречу и детально разложить всю историю с бюджетом по полочкам", - резюмировал премьер.

Напомним, Минфин начинает подготовку 3-летней бюджетной декларации.

Как ранее сообщалось, налоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета по результатам 2018 года были на 8,1 млрд грн ниже плановых, достигнув 716,6 млрд грн.







