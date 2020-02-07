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Вчера, 14:00
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Коронавирус убил уже 637 человек, более 30 000 заражено

Коронавирус пока не удается остановить. Вакцина будет, но для этого нужно несколько месяцев, а вирус ежедневно убивает до полусотни людей. ООН готовится объявить пандемию. Во всех странах врачи готовятся к отражению вирусной атаки.

- Умерло: 637 человек.
- Заражено: 31212 человека.
- С подозрением на вирус: ещё 26359 человек.
- Выписаны из больниц (излечились): 1543 человека.

В Китае завершено строительство второй специализированной больницы для пациентов, зараженных коронавируса. Она сможет принять до 1500 человек. Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

В Ухане уже есть два зараженных младенца.

Первый ребенок родился 2 февраля, к тому моменту у матери уже диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Врачи провели анализ младенцу только через 30 часов после рождения, чтобы различные факторы не повлияли на результат. После подтверждения диагноза новорожденного в срочном порядке доставили в специализированную детскую больницу для лечения.

На видео отец не может коснуться своего маленького сыночка, так как он заражен коронавирусом.

Источник: insider



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