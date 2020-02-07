Среди 128 лент жюри BAFTA Awards признала лучшей украинского режиссера Ирину Целик

Украинский документальный фильм о жизни в зоне ООС получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале независимого кино Sundance. Среди режиссеров 128 лент жюри признала лучшей украинского режиссера Ирину Целик.

Украинка получила награду за фильм "Земля голубая, будто апельсин". Лента рассказывает о матери-одиночке с четырьмя детьми, которые решают снимать свою жизнь в зоне боевых действий, чтобы психологически справиться с постоянными обстрелами.

В программе этого крупнейшего в США фестиваля независимого кино состоялась мировая премьера фильма. Украинский фильм попал на фестиваль впервые и сразу получил награду. Полнометражную работу режиссера Ирины Целик создала при поддержке украинского Госкино, а также Литовской и Нидерландской киностудий.

Далее лента примет участие в нью-йоркском фестивале новаторского документального кино Doc Fortnight.

В широкий прокат также выходит романтично фантазийная лента "Преданная". Кинокартина создана по мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия"

Источник: 5.ua







