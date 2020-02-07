Как доживают свой век обезьяны-кинозвезды

Шимпанзе Майкла Джексона и орангутанг-кинозвезда доживают свой века покое, рисуя картины в Центре Великих Обезьян, который расположен в Флориде, США, пишет Daily Mail.

Иногда селебрити заводят себе экзотических домашних питомцев, так, у Майкла Джексона был шимпанзе по имени Бабл. Иногда обезьяны снимаются в кино, или их вызволяют из лабораторий и зверинцев волонтеры. И есть в США место, где большие приматы доживают свой век в просторных вольерах с игрушками, вдали от любопытных глаз.

Любимцу покойного "короля поп-музыки" Баблу недавно исполнилось 37 лет. Солидный возраст для шимпанзе. В Центр Великих Обезьян он попал после смерти Майкла Джексона. Бабл – один из самых известных питомцев Центра.

Бабл со снимком Майкла Джексона и в Центре

Еще одна знаменитость – 48-летний орангутанг Поппи. В 1978 году она снималась вместе с Клинтом Иствудом в фильме "Победить любой ценой".

Клинт Иствуд и Поппи на съемках

Всего в центре проживают 53 шимпанзе и орангутанга. Большинство из них уже в преклонном возрасте. Они были выращены в неволе, привыкли к людям и никак не могут выжить в дикой природе.

Марк Уолберг на съемках фильма "Планета обезьян" вместе с одной из шимпанзе. Сейчас она проживает в Центре.

Тут есть бывшие жертвы лабораторных опытов, артисты из цирков, домашние питомцы, которые стали доставлять неудобства хозяевам, когда выросли. Многие из содержащихся в Центре обезьян подвергались избиениям, их содержали в тесных клетках, или на привязи.

В центре, основанном в 1997 году, все обезьяны проживают в просторных вольерах. К их услугам множество игрушек, свежие фрукты и овощи, а также есть возможность для творчества: обезьяны любят рисовать. Их произведения можно купить.

Орангутанг, центр великих обезьян

В центре устраивают экскурсии, но по предварительной записи и всего два раза в год, чтобы не доставлять неудобств обитателям.

Одна из новичков – самка орангутанга по имени Сандра. Это первый и пока единственный "нечеловек с человеческими правами".

Орангутанг Сандра

Она жила в зоопарке Буэнос-Айреса в ужасающих условиях: крохотной бетонной клетке. Активисты по защите прав животных подали ходатайство habeas corpus - документ, обычно используемый для оспаривания законности задержания или тюремного заключения человека. И суд постановил отправить Сандру в "место по ее выбору". Активисты выбрали за Сандру, но, похоже, она довольна новым домом. Персонал Центра рассказывает, что больше всего ей нравится играть с водой и она обожает мыть свои игрушки в бассейне.

Содержание каждой обезьяны обходится в 23 тысячи долларов в год. Существует Центр за счет благотворительности.

Все фото: Center for Great Apes







