Россия и Украина должны сами разрешить конфликт

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает БЕЛТА.

При этом госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

Министр иностранных дел Владимир Макей подтверждает готовность Беларуси делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Майкл Помпео в свою очередь рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч и с Владимиром Макеем, и с Александром Лукашенко. Белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.



