Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Фейсбук предположил, что на выездном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека, которое пройдет вблизи административной границы Крыма, может быть принято решение о возобновлении водоснабжения аннексированного полуострова.

"Настоящая ситуация с водой в Крыму. В Симферополе с 4 февраля запрещены автомойки и сауны. Драконовские ограничения водопользования. И это в пиковый, наиболее заводненных время года (далее, весной, воды с гор будет меньше и меньше). И здесь как раз, впервые с 2014 года, нардепы по странному стечению обстоятельств, поедут смотреть на дамбу у КПВВ "Каланчак". Если все же не получится поддаться на шантаж и на подкуп оккупантов (раньше предлагали наивысшим руководителям государства, сплетничают, за открытие канала сотни миллионов долларов, а сейчас ситуация стала для оккупанта значительно более критической) - это Крым будет освобожден значительно быстрее чем мы ожидали. Сейчас наступает момент истины. Или устоять?" - написал Бабин.

По его словам, выездное заседание подтверждено "несколькими источниками". В частности, известно, что члены Комитета посетят дамбу на Северо-Крымском канале.



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На территории аннексированного Крыма, в Симферополе, заявили об отключении воды и подачи по графику из-за недостачных запасов в поверхностных водохранилищах.

С 10 февраля холодная вода в кране будет доступна горожанам утром и вечером, а горячая - только по выходным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила "мэр Симферополя" Елена Проценко. По ее словам, запасов воды хватит на период от 90 до 100 дней.

"Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы", – написала она.







