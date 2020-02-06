Страсти по земле: уговоры, митинги, драки и первая кровь

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, пришел на заседание фракции Слуга народа и уговаривал народных депутатов проголосовать за земельную реформу (рассмотреть 4000 поправок!) за два дня. В это же время в центре Киева - массовые акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли.

Под зданием ОП собралось представителей Всеукраинского аграрного совета. Они принесли баннеры с призывами к Зеленскому - не продавать землю. Силовики усилили охрану здания Офиса президента. Правоохранители проверяют личные вещи людей на предмет запрещённых предметов. Вдоль близлежащих улиц Лютеранской и Институтской разместились автомобили Нацполиции с личным составом.

А тем временем в Верховной Раде у неизвестного мужчины (возможно, это был охранник) заметили оружие и случилось уже две потасовки из-за рассмотрения закона о рынке земли.

Так, фракции ОПЗЖ и Батькивщина попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, а "Слуги народа" не давали им это сделать. Тимошенко сломала дорогой микрофон, до крови поранила палец, но в результате все же заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Некоторые "слуги" хотели устроить "ночь земли", чтобы быстрее принять скандальный закон, однако "Железная Бабушка с Косой" и раненым пальчиком непреклонна. Она уже несколько часов стоит на месте Разумкова и практически никто не может понять, чего же она хочет... Есть мнение, что у неё есть какая-то важная информация, которой она пока не может поделиться.

Толпа под ВР продолжает расти...

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине: парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца, сообщил он СМИ. Таким образом, финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Также Арахамия, не смотря на просьбы Зеленского, который сорок минут уговаривал "слуг", заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, но делать ради него "какие-то кульбиты" при принятии закона о рынке земли Верховная Рада не будет.

Источник: gordonua



