Facebook заблокировал аккаунт Елены Зеленской, Первая леди написала о причинах скандала

Первая леди Украины Елена Зеленская на своей официальной странице в Instagram рассказала о том, что ее новый аккаунт в соцсети Facebook был заблокирован. По словам Зеленской - из-за подозрительной активности. Проблемы с аккаунтом наблюдались на протяжении нескольких дней, и он находится "в зоне турбулентности". Зеленская отметила, что проблемы уже устранены. Борислав Береза отреагировал на ситуацию на своей странице в Facebook:

"...Материть Зеленскую в Facebook за то, что она жена президента, – тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых

Те, у кого есть претензии к деятельности президента Украины Владимира Зеленского, должны писать об этом ему, а не его жене Елене, отметил бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Прочитал о том, что Елена Зеленская снесла свою новую страничку в Facebook из-за комментариев с оскорблениями, которых там навалили огромное количество.

Считаю, что травля, hate speech, любые оскорбления и подобное поведение – это точно не проявление адекватного, взрослого и здорового человека. Люди не должны и не могут уподобляться шакалам и, набрасываясь толпой, проявлять подобную брутальность. Есть претензии к деятельности ее мужа? Пишите ему. Указывая на факт. Но материть, хамить и чехвостить за то, что она его жена? Это тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых. Они считают, что это нормально. Кто так же считает, что это нормально, те, видимо, действительно являются одним народом с этими существами. А мне это противно.

Я очень хорошо помню, как меня в детстве оскорбляли и били только за то, что я еврей. И помню, как меня защищали парни из нашего двора, которые не были евреями, но для которых я был своим, с того же двора. Меня тогда научили этим, что бить надо и можно за дело, а не потому, что тебе чья-то рожа или национальность не нравится. За слово и за дело. А не чтобы унизить или самоутвердиться. И приучили к тому, что если кто-то идет на паскудство, то молчать не стоит. Дворовое воспитание, оно такое..."

Напомним

Пользователи соцсети Facebook написали тысячи нелицеприятных комментариев на новой странице Елены зеленской, припомнив и усадьбу в Крыму, и дорогой отдых с мужем в последние месяцы, и прочие проблемы. Этот шквал и прикрыла администрация Facebook.







