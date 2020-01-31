Помпео в Украине: вопросы, обещания, надежды

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Он провел в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности, а также встретился с главами внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

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Напередодні

1. Приїзд Майка Помпео став першим візитом члена уряду Дональда Трампа в Україну після телефонного скандалу з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн у липні 2019 року призвела до процедури імпічменту Трампа — згідно з розшифровкою їхньої бесіди, очільник Білого дому просив Зеленського відновити розслідування щодо української компанії Burisma, де працював син його політичного опонента Джо Байдена. До цього з великих трампівських чиновників до Києва прилітав лише колишній очільник Міненерго США Рік Перрі — він очолював делегацію Штатів на інавгурації шостого українського президента в травні 2019 року.

2. Одне з ключових питань візиту Помпео - війна на Донбасі. В офіційному повідомленні Держдепу йдеться про зустріч з керівництвом України, щоб «підкреслити підтримку суверенності і територіальної цілісності України Сполученими Штатами». Заплановані зустрічі із Володимиром Зеленським, головою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.





3. Наступною зупинкою держсекретаря стане Білорусь — її він відвідає 1 лютого. Предметом зустрічі Помпео з білоруським президентом Олександром Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макєєвим стане «нормалізація двосторонніх відносин». У той же день голова Державного департаменту США вирушить до столиці Казахстану Нур-Султана.

Свій візит він закінчить 3 лютого в Узбекистані, де візьме участь у зустрічі голів урядів п’яти країн Центральної Азії.



4. Напередодні турне Помпео потрапив у скандал, накричавши на журналістку американського ЗМІ під час інтерв'ю. Державний секретар Сполучених Штатів зірвався на крик після того, як репортер радіостанції NPR Мері Луїз Келлі поставила йому запитання про Україну і відсторонену в минулому році американського посла в Києві Марі Йованович. Журналістка повідомила, що Помпео використовував лайку, а також запитав: «Думаєш, що американців хвилює Україна?». Крім цього, держсекретар запропонував Келлі вказати на карті без підписів, де знаходиться Україна. Після того, як вона це зробила, чиновник пригрозив їй, що «люди про це почують» — про що йшла мова, невідомо. Пізніше Помпео звинуватив кореспондентку у брехні і заявив, що вона «порушила основні принципи журналістики і порядності».



5. Попередній візит держсекретаря США до Києва зірвався через загострення кризи на Близькому Сході. Поїздка була запланована на 3 січня, однак після штурму посольства Сполучених Штатів в Іраку в перший день нового року Помпео прийняв рішення залишитися в країні.



6. Голова Державного департаменту приїде в Україну в розпал слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Політичний оглядач НВ Іван Яковина вважає, що, серед іншого, він бажає переконатися в тому, що «від Києва не надійде ніяких поганих сюрпризів під час процесу щодо Трампа в Сенаті».



7. Незадовго до візиту Помпео до Києва він нагадав про зобов’язання США щодо захисту українського суверенітету і зазначив, що Штати мають ряд інтересів в Україні. «Україна знаходиться на кордоні між демократією і тиранією в крайній східній точці Європи. Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї в кінці Холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання допомагати їй у захисті суверенітету», — зазначив він.



Зустріч із Пристайко

Державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко обговорив поглиблення стратегічного партнерства, військово-економічне співробітництва держав та посилення двопартійної підтримки України, повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко:

"Дуже конструктивна зустріч міністра закордонних справ Вадима Пристайко з Державним секретарем США Майком Помпео у Києві. Сторони обговорили:

- подальше поглиблення стратегічного партнерства України та США;

- просування військово-економічного співробітництва;

- посилення двопартійної американської підтримки України", - написала речниця.

"Порядок денний зустрічі віч-на-віч та переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головна увага під час переговорів приділена, зокрема, скоординованим діям України та США на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері, а також підтриманню активного двостороннього діалогу на усіх рівнях в рамках існуючих форматів українсько-американського стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.

Катерина Зеленко висловила подяку Помпео за "чіткі та потужні повідомлення Вашингтона про непохитну підтримку США щодо: протидії російській агресії; відстоювання суверенітету та територіальної цілісності України; посилення обороноздатності України та проведення критичних реформ".

Зустріч президента України Володимира Зеленського

із державним секретарем США Майклом Помпео

На брифінгу після зустрічі Зеленський зазначив, що США є ключовим союзником України в захисті суверенітету і територіальної цілісності країни.

"США були, є і будуть нашим ключовим союзником в захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа і його адміністрації в цих справах. Вдячні і за вашу особисту тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі і незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що США будуть більш залучені в процеси мирного врегулювання на сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої особи з Державного департаменту ", - сказав президент.

Він також підкреслив широкий двопартійний консенсус в США з підтримки України, зазначив військову допомогу Україні з боку США, включаючи поставки ракетних комплексів Javelin, і висловив надію на посилення інвестиційного та торговельного співробітництва між країнами в 2020 році.

"Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, адміністрації президента Трампа, вам особисто і в цілому народу США за постійну підтримку України - наш суверенітет і територіальну цілісність. Для нас це дуже важливо", - сказав президент.

Зеленський подякував США за допомогу в розслідуванні катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

За його словами, Україна зацікавлена ​​у співпраці з американцями в багатьох напрямках.

Також Зеленський і Помпео обговорили хід реформ в Україні, торгові відносини і розвиток інфраструктури, в тому числі і на Донбасі.

"У нас великі плани по дорогах. Наш перший крок - 25 000 кілометрів доріг. Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру", - зазначив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його можливий майбутній офіційний візит в США повинен бути не просто заради розмов, а принести конкретні результати для України.

"Якщо ми можемо домовитися про щось дуже важливе, що вигідно обом країнам, і, перш за все, я думаю про Україну, при всій повазі до США, крім стратегії і тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, взяти, то я готовий їхати завтра ", - сказав він на брифінгу в п'ятницю з держсекретарем США Майком Помпео.

Зеленський зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником", як це відбувалося до нього.

У свою чергу Помпео зазначив, що Україна не просто географічне серце Європи, це, за його словами, оплот, фортеця між Східною Європою і авторитаризмом.

Держсекретар заявив, що США працюють, щоб Україна посилила верховенство права, поліпшила інвестклімат, посилила взаємодія з НАТО.

Він зазначив, що США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим, і підкреслив, що Росія не повинна стояти на дрозі фундаментальних прав України.

Допомога Україні від США

Обсяг програм допомоги США для України на 2020 рік становить майже 700 млн долларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Відносини Києва та Вашингтона є незмінно міцними, адже фундаментом для них є повна довіра, взаєморозуміння та спільні довготривалі стратегічні інтереси. Важливо, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США. Про це свідчить зокрема обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже 700 млн долларів", - сказав Президент.

Він окремо відзначив допомогу США у сфері безпеки, яка складає 365 млн доларів і "відчутно посилить нашу обороноздатність".

Нагадаємо, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

ІнфоКава за матеріалами ЗМІ







