Великобритания официально вышла из состава ЕС

Долгая и драматичная сага о выходе Великобритании из состава Европейского союза наконец-то завершилась. Сегодня ночью, 31 января, в 00.00 по центральноевропейскому времени (01.00 час по Киеву - Ред.) соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit наконец-то официально вступило в силу. Об этом сообщает Укринформ.

Соглашение определяет упорядоченный выход Великобритании из ЕС и уточняет права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Великобритания должны согласовать новую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Напомним, 29 января 2020 года Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit.







