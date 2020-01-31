Коронавирус: в Китае скончались более 200 человек, ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

В мире подтверждено 9692 случаев заражения, погибли 213 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после экстренного заседания в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и обратилась к миру с призывом противодействовать болезни. Официальное заявление появилось на сайте ВОЗ.

Вскоре на пресс-конференции выступил глава чрезвычайного комитета Тедрос Аданом Гебреесус.

"Главная причина (объявления чрезвычайного положения – Ред.) – не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", – пояснил он.

Эксперты признались, что обеспокоены тем, что многие страны остаются неподготовленными к встрече инфекции на своей территории. ВОЗ призвала лидеров во всех странах принять меры и подготовиться к противодействию коронавирусу.

В частности, мировое сообщество призвали обеспечить бесперебойный обмен информацией о инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить расходы на поддержку Всемирной организации здравоохранения.

Все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Также мировое сообщество медиков обратилась во Всемирный банк, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, банки регионального развития и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

ВОЗ призвала мир дать ей возможность взять на себя ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

В мире подтверждено 9692 случаев заражения, погибли 213 человек.

За пределами материкового Китая зарегистрировано 105 случаев заражения, включая 14 случаев в Таиланде, 11 – в Японии, по 10 – в Гонконге и Сингапуре, 8 – на Тайване, 7 – в Макао, Австралии и Малайзии, 6 – в США, 5 – во Франции, по 4 – в Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, и по 1 – в Непале, Камбодже и Шри-Ланке и Финляндии.

Еще 2 случая заражения, помимо 105, были подтверждены в Италии. Как пишет La Repubblica, коронавирус обнаружили у двоих туристов из Китая. Их комнату в отеле Palatino в Риме опечатали, а самих пациентов госпитализировали. Кроме того, Италия первая в ЕС объявила о закрытии воздушного соединения с Китаем.



Напомним

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

Украинцам рекомендуют уехать из Китая и воздерживаться от поездок туда через коронавирус. Также посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации украинский из города Ухань, которое является эпицентром распространения вируса, если такое решение примет руководство страны.







