Организованная преступность в СССР: банды "Черная кошка", "Фантомасы" и "Тяп-ляп"

СССР был не таким уж безопасным местом с точки зрения криминальной обстановки. Организованная преступность цвела в те времена махровым цветом. Банды преступников "Черная кошка", "Фантомасы" и "Санитары" были одними из самых опасных. Об этойстороне жизни в СССР рассказал Тарас Репин изданию USSRLIFE.



"Черная кошка"

Происхождение банды "Черная кошка" берет начало с 1946 года. Тогда преступниками оказалась группа 15-летних школьников, которых вычислили после первой же квартирной кражи. Позже изображением черной кошки пользовались и другие бандиты, чтобы наводить ужас.

Но прототипом для банды в фильме "Место встречи изменить нельзя" стала банда "Черной кошки" с главарем Иваном Митиным. Преступники орудовали в сталинские времена в Москве.

Работу милиции усложняло отсутствие у членов банды всяких связей с криминальным миром. Как позже выяснилось, все они были работниками Красногорского оборонного предприятия. На преступный путь красногорцы встали 1 февраля 1950 года, когда совершили первое убийство, а 26 марта им удалось крупное ограбление.

Главарь банды "Черная кошка" Иван Митин

По итогам следствия установлено, что преступники за три года совершили в общей сложности 28 разбойных нападений с 11 убитыми и 18 ранеными, награблено ими было более 300 тысяч рублей.



"Фантомасы"

Так званая банда "фантомасов" орудовала с 1968 по 1973 годы в Ростове-на-Дону. Такое прозвище банда братьев Толстопятовых получила из-за того, что во время преступления, они надевали на голову женские чулки.

В банду "фантомасов" входили Владимир и Вячеслав Толстопятовы, Владимир Горшков и Сергей Самасюк.

Отличительной чертой преступной группы было использование самодельного огнестрельного оружия и детальная проработка плана разбойных нападений. Основными целями банды становились магазинная выручка, а также зарплаты, перевозимые инкассаторами.

(слева направо) вверху – Владимир и Вячеслав Толстопятовы, внизу – Владимир Горшков и Сергей Самасюк

(слева направо) вверху – Владимир и Вячеслав Толстопятовы, внизу – Владимир Горшков и Сергей Самасюк

На их преступном счету 14 вооруженных нападений, несколько убийств и 150 тысяч награбленных рублей.



"Тяп-ляп"

В середине 1970-х годов Казань жила в страхе перед бандой "тяп-ляповцев" (название связано с заводом "Теплоконтроль"). Один из лидеров группировки Завдат Хантимиров был известен своей жестокостью. Члены его банды могли запросто зарезать ножом или забить до полусмерти случайного прохожего.

Члены банды "Тяп-Ляп" и их "открытка"

Вскоре бандиты начали применять огнестрельное оружие и гранаты. Лишь в августе 1978 года советская милиция смогла разобраться с бандой. Четверо активных участников группировки были приговорены к расстрелу, в том числе и Хантимиров, остальные осуждены на длительные сроки.



"Санитары"

В начале 1980-х годов в Ростове-на-Дону появилась банда, которая переодевалась врачей и пользуясь доверием людей, врывались в квартиры, пытали, убивали, а затем и грабили жильцов. За это их прозвали бандой "санитаров".

Лариса Слепакова

Милицию на след преступников вывело убийство Ларисы Слепаковой, которая была известной скупщицей. Изучение записок Слепаковой и другие громкие преступления "санитаров" вывели следователей на уроженца Абхазии Зафаса Барциса, занимавшегося торговлей наркотиками.

Банда "санитаров"

Бандитов поймали, когда они сами пытались сбыть краденный товар. Всего в деле фигурировало около 60 человек, которых милиция ловила по всей стране.



"Белый крест"

Банда "Белый крест" терроризировала советский Ленинград. На улицах появлялись листовки , где призывалось бороться с "красным фашизмом". При этом сами преступники осуществляли грабежи и убийства. В частности, члены группировки убили инкассатора, покушаясь на крупную сумму денег, застрелили часового, пытаясь проникнуть на оружейный склад воинской части

Милиция долго не могла словить бандитов, ведь одним из главарей был милиционер Аркадий Мокеев. Банду задержали во время подготовки террористических актов. Подельников Мокеева приговорили к различным срокам заключения, а главаря к расстрелу, который позднее заменили пожизненным заключением.







