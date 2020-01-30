Названа лучшая книга года по версии ВВС: "Доця" Тамары Гориха

В Киеве состоялась церемония награждения престижной литературной премии Книга года, которую ежегодно вручает редакция BBC News совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2019 году лучшей книгой назван роман Тамары Гориха Зерня "Доця", сообщает ВВС.

Книга "Доця", которая стала победительницей премии, рассказывает о жизни Донецка в 2014 году. В нем повествуется о жутких событиях на Донбассе, через которые пришлось пройти местным жителям, потерявшим там все — дом, работу, иллюзии.

"Я начала писать эту книгу, когда увидела, что наш враг штампует книги о войне в Донбассе, выставляя украинцев захватчиками, а себя — освободителями. Я поняла, что мы должны что-то делать, мы не можем ждать вечность, пока родится новый украинский Ремарк. Мы должны написать сами здесь и сейчас. Возможно, позже, спустя десятилетия эти события осмыслят по-другому, подадут по-другому. Но то, что есть сейчас и то, что мы должны сделать, мы сделали", — выступила автор книги о войне на Донбассе после награждения.

Кроме номинации "Книга года 2019", были определены победители еще в двух номинациях. Победу в номинации "Детская книга 2019" получила книга "Сапиенсы" Владимира Аренева. В номинации "Эссеистика" лучшим признан сборник набросков Тараса Прохасько "Да, но…". Победители за победу на премии получат денежное вознаграждение в размере тысячи фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.







