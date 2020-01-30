От 3400 гривен: Кабмин увеличил штрафы за ложный вызов полиции и врачей скорой

Кабинет министров увеличил штрафы за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Об этом говорится в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, теперь штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Источник: golos







