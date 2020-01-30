В Раде предложили установить потолок для зарплат в госсекторе

Депутаты предложили установить ограничения по максимальному размеру зарплат руководителей и работников предприятий госсектора экономики, государственных служащих и работников учреждений, финансируемых и дотируемых госбюджетом.

Группа депутатов зарегистрировала законопроект №2798 23 января, а 27 января документ представили для ознакомления.

Авторы хотят установить потолок в размере десяти минимальных зарплат. На сегодняшний день она утверждена на уровне 4723 грн, то есть десять минималок – это 47 230 грн.

Инициаторы изменений предлагают дополнить Закон Украины "Об оплате труда" статьей 13-2. В пояснительной записке они отмечают, что в последнее время в стране с оплатой труда, премиями и денежными вознаграждениями сложилась абсурдная ситуация. Иногда соотношение между максимальной и минимальной зарплатами в одном учреждении, организации или на предприятии превышает 1 к 400.

Напомним, недавно Украину всколыхнул скандал, связанный с неимоверными зарплатами топ-чиновников и менеджеров госкомпаний. За декабрь 2019 года замминистра экономики Сергей Николайчук получил 315 018 грн. Первый замминистра экономики Павел Кухта – 288 772 грн, а замминистра экономики Дмитрий Романович – 282 581 грн.

Источник: ubr.ua







